Trump gela Zelensky su missili a Kiev: le decisioni dopo il vertice con Putin

Trump ha gelato Zelensky durante la terza visita del 2025 alla Casa Bianca del presidente ucraino, che incassa così una nuova delusione: 'Spero che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk'. Così il presidente americano, secondo cui dare i missili a lungo raggio a Kiev 'sarebbe un'escalation' e rimandando ogni decisione a dopo il faccia a faccia con Putin previsto per la prossima settimana a Budapest. Zelensky rivolgendosi ha Trump ha affermato che 'Putin non vuole la pace', ma che con l'aiuto americano è possibile fermare la guerra. Un incontro che fonti hanno definito molto teso e interrotto bruscamente dal presidente Usa.







