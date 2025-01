CASA BIANCA Trump ha giurato, è il 47/o presidente degli Stati Uniti Con i suoi 78 anni, è il presidente più vecchio ad aver giurato

Donald Trump ha giurato come 47/mo presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts. Erano le 18.03 a San Marino. Ora è ufficialmente il commander in chief. Con i suoi 78 anni, è il presidente più vecchio ad aver giurato. Trump ha giurato sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando il presidente eletto aveva solo nove anni.

Prima di lui Jd Vance ha giurato come vicepresidente degli Stati Uniti nella mani del giudice della Corte suprema Brett Michael Kavanaugh. Con i suoi 40 anni, è uno dei più giovani numero due della Casa Bianca.

"Inizia una nuova età dell'oro. Dio mi ha salvato per rendere l'America di nuovo grande". Così ha cominciato il suo discorso a Capitol Hill. Annunciati dazi sui Paesi esteri, la deportazione di milioni di migranti, la dichiarazione di emergenza nazionale al confine con il Messico e la ripresa delle trivellazioni, la marcia indietro sulle auto green e lo stop all'accordo di Parigi sul clima.

"Riprenderemo il Canale di Panama - tuona - e pianteremo la nostra bandiera su Marte".

Duro attacco all'amministrazione Biden, 'estremista e corrotta'. Bagno di folla con i fan all'Arena, poi il ritorno nello Studio Ovale. Meloni in prima fila, unica leader europea. Xi manda il suo uomo, Putin si congratula. Mentre l'Ue lancia l'allarme: 'Rischiamo di essere schiacciati'. Il Papa: 'Negli Usa non ci sia spazio per l'esclusione'



