Trump incassa la nomination, ovazione alla convention repubblicana

Ovazione per Donald Trump alla convention repubblicana, dove arriva sul palco alzando il pugno e con l'orecchio visibilmente fasciato dopo l'attentato dei giorni scorsi. Approvata la nomination. James David Vance, 39 anni, da un anno senatore dell'Ohio, sarà il suo vice in caso di vittoria. "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno" ha detto Trump in un video messaggio trasmesso alla convention, incoraggiando i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta". Elon Musk donerà 45 milioni di dollari al mese all'America Pac, il super comitato che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna di Joe Biden che ha investito milioni negli 'Swing States'.

Intanto Joe Biden si dice pronto per un secondo dibattito contro Donald Trump a settembre. Quanto a D.J. Vance, lo ritiene "un clone di Trump". E la vicepresidente Kamala Harris lancia una campagna fondi contro il senatore dell'Ohio. In una lunga intervista a Nbc, il presidente ammette: "Sono vecchio, ma ho soltanto tre anni più di Trump e la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Tra i temi, la cordiale telefonata con Trump dopo l'attentato - "ero preoccupato" - e del fatto che si consulta soltanto con se stesso per decidere se rimanere in corsa.