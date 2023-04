Trump incriminato: prossima udienza il 4 dicembre

Poche ore dopo essersi consegnato al tribunale di New York per ascoltare i 34 capi d'imputazione a suo carico Trump, in un discorso di circa mezz'ora, di fronte ai suoi sostenitori nel resort di Mar-a-lago ha ricoperto di insulti i procuratori che l'hanno incriminato sostenendo che sono al soldo della sinistra radicale che vuole fermare la sua corsa alla casa bianca. "L'unico crimine che ho commesso – ha detto - è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti".

Il tycoon, che è apparso provato e meno combattivo del solito, ha anche attaccato Hilary Clinton e il Presidente Biden sostenendo che vuole la terza guerra mondiale. Il procuratore Alvin Bragg ha imputato a Trump un tentativo di "cospirazione per minare l'integrità delle presidenziali del 2016" comprando il silenzio di Stormy Daniel, dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal e di un portiere della Trump Tower che minacciava di rivelare un suo presunto figlio illegittimo.

I pubblici ministeri prevedono di produrre la maggior parte delle accuse nei prossimi 65 giorni, mentre il team legale di Trump ha tempo fino all'8 agosto per presentare eventuali mozioni a cui l'accusa risponderà entro il 19 settembre. Il Giudice Merchan si pronuncerà sulle mozioni nella prossima udienza prevista per il 4 dicembre.