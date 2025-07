GUERRA RUSSO-UCRAINA Trump: intesa con NATO per invii di armi USA all'Ucraina; le pagheranno i Paesi europei Il Presidente USA ha minacciato Mosca di sanzioni secondarie al 100%, per chi commercia con la Russia, se non si raggiungerà entro 50 giorni un accordo con il Cremlino. Rimpasto di governo a Kiev

Oggi l'atteso annuncio di Trump sull'Ucraina, incontrando il Segretario NATO allo Studio Ovale. Ha parlato del raggiungimento di un accordo per inviare armi a Kiev, in un'operazione coordinata con l'Alleanza Atlantica. Nel giro di pochi giorni, ha detto, saranno inviate le prime batterie di sistemi di difesa antiaerea Patriot. Gli USA non pagheranno le armi – ha precisato -, lo faranno i Paesi europei. Scelta logica, ad avviso di Rutte. Presentando il piano Trump ha inoltre minacciato Mosca di tariffe secondarie al 100% se non si troverà un accordo entro 50 giorni. Ha definito Putin “un tizio tosto”, confidando nel raggiungimento di un'intesa. A Kiev, intanto, rimpasto di governo e nuovo Premier in vista. Zelensky ha indicato fra le altre cose l'attuale ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko come nuova guida dell'Esecutivo al posto di Smyhal. Avvicendamenti, secondo gli analisti, pensati per avvicinare i vertici ucraini all'Amministrazione Trump, in previsione di una possibile dilatazione della durata del conflitto.

