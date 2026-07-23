Trump: "Iran responsabile degli attacchi degli Houthi" e minaccia reazioni militari

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza strategica in Medio Oriente: Donald Trump ha dato il via libera a un accordo trentennale con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile, affidando alle aziende statunitensi un ruolo esclusivo nella realizzazione delle infrastrutture. L'intesa apre anche alla possibilità di un futuro arricchimento dell'uranio, escludendo Russia e Cina dal progetto e suscitando attenzione in Israele.

Sul fronte iraniano, Trump ha rilanciato le minacce contro Teheran: “Ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz, bombarderemo un ponte o una centrale”. L'Iran ha replicato: “se lo farà, non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto”. Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro obiettivi nell'area del confine iracheno, causando almeno due vittime.

Nel Mar Rosso, gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere saudite accusate di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo yemenita, utilizzando missili e droni. Diverse imbarcazioni avrebbero rinunciato ad attraversare lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre da Hormuz arrivano segnalazioni di una petroliera in fiamme e di altre navi costrette a invertire la rotta.

Gli Stati Uniti riterranno l'Iran "responsabile" di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi, avvisa Trump su Truth. "Un anno fa, abbiamo sferrato un duro attacco contro gli Houthi a causa delle loro interferenze con le attività commerciali. Da allora hanno agito in modo molto responsabile, ma purtroppo ora hanno ripreso le ostilità. Se dovessero ripetere tali azioni, gli Stati Uniti riterranno responsabile Teheran, dato che gli Houthi agiscono come suo proxy, e verranno inflitte gravi punizioni militari sia all'Iran sia agli Houthi", minaccia il leader Usa.

Intanto prosegue anche il conflitto in Ucraina. Kiev ha lanciato un attacco con droni contro hub logistici della società russa Wildberries, provocando almeno una vittima e incendi in diversi depositi. Il ministero della Difesa russo in un post su Telegram ha riferito che "unità del raggruppamento di forze 'Centro' hanno liberato il villaggio di Belitskoye, nella Repubblica Popolare di Donetsk".

Sul piano diplomatico continuano i contatti tra le parti: il presidente Zelensky ha avuto colloqui con i negoziatori statunitensi, mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio: nel confronto a Manila con il segretario di Stato Usa , Lavrov "ha informato il suo omologo americano sulla reale situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev".

"Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a una soluzione politica e diplomatica del conflitto e il suo impegno a favore delle proposte avanzate dalla parte americana durante l'incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, alle quali il leader russo ha aderito".







