Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41%
Scattano le nuove tariffe commerciali volute dalla Casa Bianca: colpiti anche UE, Giappone e Corea del Sud. Il presidente punta a riequilibrare gli scambi con i partner internazionali.
Da oggi, 7 agosto, entra ufficialmente in vigore il nuovo pacchetto di dazi commerciali voluto dal presidente americano Donald Trump. Le tariffe, scattate alla mezzanotte ora di Washington (le 6 in Italia), riguardano prodotti provenienti da decine di economie mondiali e sostituiscono quelle del 10% introdotte lo scorso aprile.
Le nuove aliquote, comprese tra il 15% e il 41%, colpiscono anche storici partner commerciali degli Stati Uniti come l’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, ora soggetti a un minimo del 15%.
Trump ha celebrato la svolta sul suo social Truth, affermando che "miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa". L’obiettivo dichiarato: riequilibrare rapporti commerciali ritenuti penalizzanti per Washington.
[Banner_Google_ADS]