Trump minaccia: dalla riconquista di Panama alla Groenlandia, fino a Danimarca e Canada.

Donald Trump senza freni a 13 giorni dall'insediamento bis alla Casa Bianca. In una conferenza stampa a Mar-a-lago, il presidente eletto degli Stati Uniti non esclude l'uso della forza militare per un'eventuale riconquista del canale di Panama e per l'annessione della Groenlandia.

Minaccia dazi alla Danimarca e l'uso della forza economica contro il Canada, mentre annuncia l'intenzione di cambiare il nome al Golfo del Messico: 'Lo chiameremo golfo d'America, che bel nome!'.

Quanto alla Nato, il tycoon conferma per la prima volta la notizia secondo cui chiederà agli alleati della Nato il 5% del Pil invece del 2% attuale. 'Non faremo alcun passo indietro', la replica del governo di Ottawa.

Bocciata intanto la richiesta del tycoon per il rinvio della sentenza Stormy Daniels. La decisione della Corte d'appello di New York resta fissata per il 10 gennaio.

