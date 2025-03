Trump minaccia dazi sul petrolio russo e attacca Zelensky, "vuole uscire dall'accordo sulle terre rare"

Donald Trump si è detto "molto arrabbiato" con Vladimir Putin e ha minacciato l’imposizione di dazi del 25% sul petrolio russo se non verrà raggiunto un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina.

In un’intervista a NBC, ha criticato il presidente russo per aver minato la credibilità di Zelensky e ipotizzato un cambio di leadership in Ucraina. Pur dichiarandosi deluso da alcune affermazioni recenti di Putin, Trump ha espresso fiducia che il leader russo manterrà i suoi impegni.

Ha poi accusato Zelensky di voler uscire dall'accordo sulle terre rare, avvertendo che ciò comporterebbe "grossi problemi". Riguardo ai dazi, l’amministrazione Trump sta preparando misure commerciali universali dal 2 aprile, che colpiranno tutti i Paesi, non solo quelli con forti squilibri con gli USA.

Intanto, dalla Russia, il diplomatico Kirill Logvinov ha avvertito che l’eventuale invio di truppe occidentali in Ucraina sarebbe per Mosca "categoricamente inaccettabile".

