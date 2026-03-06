MEDIO ORIENTE Trump: "Nessun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata" Atterrati in Italia i primi sammarinesi che erano rimasti bloccati nel Golfo a causa della guerra

“Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata”: con un post su Truth il presidente americano Donald Trump ribadisce il suo No al dialogo con l’attuale leadership di Teheran. Quando il Paese avrà una guida “accettabile”, ha aggiunto, “lavoreremo per risollevare l’Iran dall’orlo della distruzione”. Oggi, venerdì, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco su larga scala su Teheran e lo Stato Ebraico ha bombardato obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. L’Iran ha risposto con droni e missili verso Israele e i Paesi del Golfo.

Anche il regime degli ayatollah chiude ai negoziati e ai tentativi di mediazione: “Si rivolgano a chi ha innescato questo conflitto”, ha scritto il presidente Pezeshkian. Secondo il Washington Post la Russia starebbe aiutando Teheran ad attaccare le forze statunitensi in Medio Oriente, fornendo informazioni di Intelligence. In Italia, la premier Giorgia Meloni ha concordato con i leader di Francia, Germania e Regno Unito di lavorare insieme per la “diplomazia e il coordinamento militare” in risposta all’escalation bellica.

Intanto sono atterrati questo pomeriggio a Roma Fiumicino i quattro cittadini sammarinesi che erano rimasti bloccati su una nave da crociera a Dubai a causa della guerra. Ed è in arrivo a Istanbul in serata l’aereo dall’Oman che trasporta altri sei connazionali nell’ambito del rimpatrio dai Paesi del Golfo organizzato dalla Segreteria e dal Dipartimento Esteri. Domani mattina l’ultima tappa del viaggio, con arrivo all’aeroporto di Bologna. “Nel giro di 24-48 ore, tutti coloro che hanno espresso la volontà di tornare a San Marino saranno a casa”, ha dichiarato il Segretario Luca Beccari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: