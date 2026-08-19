ESTERI Trump non arretra: “Hormuz nuovo territorio americano” e annuncia di voler incontrare Kim Jong-un Riferendosi al leader della Corea del Nord aggiunge: “Il fatto che vada d'accordo con lui è positivo, possiede 57 armi nucleari molto potenti”.

È sempre più concreta la possibilità che l'Iran colpisca obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale. Tutto dipende dalla decisione del presidente Donald Trump di intensificare il conflitto. La notizia arriva dal New York Times. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset Usa in paesi come la Bulgaria. Anche Cipro sarebbe stata considerata, dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.

Intanto è ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum Usa-Iran. Trump non arretra e pubblica una mappa in cui lo dichiara “nuovo territorio americano”. “Un'illusione che andrà corretta”, replica Teheran che dichiara lo Stretto chiuso “fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo”.

Il presidente americano, alla Casa Bianca, annuncia anche l'intenzione di voler incontrare il leader nord coreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno: “Il fatto che vada d'accordo con lui è positivo – afferma – possiede 57 armi nucleari molto potenti”. L'esercito israeliano, intanto, chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. L'episodio provoco un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di cinque anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di quindici palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'Onu nel marzo 2025.



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