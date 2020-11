Trump non riconosce la sconfitta, Biden sceglie capo staff

Donald Trump non riconosce ancora la sconfitta nelle elezioni Usa e twitta "vinceremo", confidando nei ricorsi.

"Non c'è da aspettarsi" che Donald Trump "conceda" la vittoria: "potrebbe dire qualcosa del tipo: non credo ai risultati ma non li contesto". Lo affermano, riporta Nbc, alcuni consiglieri del presidente. E questa incertezza, aggiungono, alimenta una crescente frustrazione all'interno della Casa Bianca con una parte dello staff che ritiene la situazione "insostenibile".





Biden sceglie intanto il suo capo di gabinetto, Ron Klain. Ancora purghe al Pentagono, dopo il siluramento del ministro Esper.