Trump non risponde sul fisco e attacca la procuratrice

Donald Trump ha lasciato la procura di New York dopo aver rifiutato di rispondere alle domande della procuratrice Letitia James nell'ambito di un'inchiesta sulle sue proprietà. L'ex presidente aveva fatto sapere in una nota che non avrebbe risposto alle domande "in base ai diritti che sono concessi a ogni cittadino dalla Costituzione americana" per poi scagliarsi contro la procuratrice. "Non ho fatto nulla di sbagliato - ha dichiarato - ed è per questo che dopo cinque anni di indagine i governi federale, statale e locale, insieme alle Fake News, non hanno trovato nulla", afferma Trump, secondo il quale James da anni sta conducendo una campagna contro di lui, la sua famiglia e la sua società.

Il direttore dell'Fbi, Christopher Wray, si è detto preoccupato per le minacce ricevute dai sostenitori di Donald Trump dopo la perquisizione da parte dei suoi agenti della residenza dell'ex presidente in Florida. "Non è qualcosa di cui posso parlare", ha detto a Omaha, in Nebraska, sul blitz dei federali. Tuttavia, ha aggiunto, "le minacce alle forze dell'ordine sono preoccupanti". Wray, come il segretario alla Giustizia, Merrick Garland, e gli agenti che hanno compiuto la perquisizione sono bersagliati da critiche dei repubblicani e dalle minacce, in alcuni casi di morte, sui social dei sostenitori di Trump.