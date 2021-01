Trump: 'Non vogliamo violenza all'insediamento di Biden'

Donald Trump ha sottolineato che "Non vogliamo alcuna violenza" in occasione dell'inaugurazione del mandato di Biden, ma ha comunque detto che i passi lanciati dai Dem nel Congresso verso un possibile impeachment stanno causando una rabbia terribile e sono "assolutamente ridicoli". Il presidente uscente considera il comizio per il quale è stato accusato di incitamento all'insurrezione "totalmente appropriato" e il suo silenziamento da parte dei social "un grave errore". Sarebbe furioso perché Ivanka vuole andare all'insediamento di Biden.

