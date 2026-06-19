Trump offende Meloni: "Mi ha implorato di fare una foto". La premier: "Falsità, sono allibita"

Il rinvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, inizialmente previsti in Svizzera, passa quasi in secondo piano davanti allo scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni. In un'intervista telefonica a La7, il presidente Usa ha attaccato la premier italiana commentando l'incontro avvenuto al G7 di Evian: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena". Parole che hanno provocato una reazione immediata da parte della presidente del Consiglio.

"Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate - tuona Meloni -. Sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente".

La vicenda ha suscitato un'ondata di solidarietà politica. Il presidente della Repubblica Mattarella telefona alla premier per esprimerle vicinanza. Il ministro degli Esteri Tajani annulla la visita ufficiale negli Stati Uniti, mentre l'altro vicepremier Salvini la difende: "Chi attacca Giorgia attacca tutti noi". Solidarietà che arriva anche dal premier spagnolo Sanchez.

Gli Stati Uniti nel frattempo devono anche gestire anche la crisi in Medio Oriente: i colloqui tra Washington e Teheran sono stati rinviati dopo la nuova escalation in Libano. Nelle ultime ore Israele ed Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco, ma la tregua appare già incerta: Beirut denuncia nuovi raid israeliani nel sud del Paese dopo l'entrata in vigore dell'accordo.









