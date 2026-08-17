Trump ordina di ridurre le esercitazioni con la Corea del Sud, Seul: "Avanti come previsto"

Donald Trump ha ordinato al Pentagono di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. L'annuncio è arrivato su Truth a poche ore dall'inizio di "Ulchi Freedom Shield", le manovre annuali tra Washington e Seul. "Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un - ha scritto il presidente americano - non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato, molto tempo fa, di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud".

Secondo Trump, le esercitazioni sono troppo costose e inviano "un segnale del tutto inappropriato e ostile" alla Corea del Nord. Essendo ormai troppo tardi per cancellarle, il presidente ha quindi dato istruzioni a Pete Hegseth di "ridurre drasticamente" le manovre. Ha inoltre criticato Seul per aver rifiutato di affiancare gli Stati Uniti nel processo di "denuclearizzazione" dell'Iran.

Le esercitazioni, in programma fino al 27 agosto e con circa 18mila militari sudcoreani coinvolti, erano state annunciate con dimensioni analoghe agli anni precedenti e con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta alle minacce nordcoreane.

Da Seul, però, il ministero della Difesa ha fatto sapere che Ulchi Freedom Shield "si svolgerà come originariamente previsto". Resta quindi da capire in che modo verrà applicata la riduzione della partecipazione americana ordinata da Trump. Pyongyang aveva già definito le manovre una "prova generale per una guerra di aggressione", mentre Stati Uniti e Corea del Sud ne ribadiscono la natura difensiva.







