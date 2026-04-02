Trump parla all'America: guerra in Iran verso la conclusione ma minaccia nuovi attacchi in caso di mancato accordo

Donald Trump si è rivolto agli americani dalla Casa Bianca per la prima volta dall’inizio del conflitto con l’Iran. In un intervento durato circa 19 minuti, ha illustrato le ragioni che hanno portato alla guerra e ha rassicurato la nazione affermando che gli obiettivi militari sarebbero vicini all'essere completati. Ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti ad agire con forza nelle prossime due o tre settimane, affermando che l’Iran verrà riportato "all'età della pietra", e aggiungendo che, qualora i negoziati diplomatici attualmente in corso non portassero a un accordo, gli Stati Uniti procederanno comunque con azioni militari, specificando che verranno colpiti i loro impianti elettrici. L'esercito iraniano, dal canto suo, proprio in queste ore, avrebbe risposto alle minacce promettendo attacchi "devastanti" contro Stati Uniti e Israele.



"Sto facendo quello che nessun altro presidente era disposto a fare. Loro hanno fatto errori, io li sto correggendo", ha affermato Trump nel suo discorso, puntando il dito contro il "disastroso" accordo sul nucleare con Teheran di Barack Obama. "Nelle ultime quattro settimane, le nostre forze armate hanno conseguito sul campo di battaglia vittorie rapide, decisive e schiaccianti", ha sottolineato, precisando come gli Stati Uniti starebbero smantellando sistematicamente la capacità del regime di minacciare l'America o di proiettare la sua potenza oltre i propri confini.

"Siamo vicini a finire il lavoro e lo finiremo molto presto": cercando di rassicurare gli americani ha chiesto loro di considerare la guerra con l'Iran "un investimento nel futuro dei vostri figli e dei vostri nipoti".

Accennando poi all'impatto economico del conflitto: i rincari della benzina sarebbero di breve termine poichè gli Stati Uniti non sono mai stati più pronti economicamente e in splendida forma per il futuro. Trump ha quindi ringraziato gli alleati in Medio Oriente (da Israele all'Arabia Saudita, passando per Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Kuwait) e puntato il dito contro i paesi che ottengono il loro petrolio tramite lo Stretto di Hormuz. "Noi non ne importiamo e non ne importeremo. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo decimato l'Iran economicamente e militarmente e ora i paesi che ricevono il greggio dallo Stretto dovrebbero prendersene cura. Andate allo Stretto e prendetelo", ha ribadito insistendo sull'idea che il passaggio riaprirà naturalmente una volta che la guerra sarà finita.

Ha poi concluso: "All'inizio dell'operazione Epic Fury ho detto che sarebbe andata avanti fino al pieno raggiungimento dei nostri obiettivi. Questa sera posso dirvi che siamo sulla strada per completarli a breve", precisando che "il cambio di regime non era l'obiettivo. Non abbiamo mai detto cambio di regime, ma è avvenuto perché tutti i leader sono morti. I nuovi sono più ragionevoli".

Trump ha quindi insistito sul fatto che se non ci sarà un accordo tramite le vie diplomatiche gli Stati Uniti colpiranno tutti gli impianti elettrici iraniani, probabilmente simultaneamente. Finora - ha osservato - "non abbiamo colpito il loro petrolio, anche se sarebbe stato il target più facile, perché farlo avrebbe significato non dare loro neanche una piccola chance di sopravvivenza o ricostruzione".







