USA Trump: “Parlerò con Putin, fiducioso in un accordo. Presto intesa anche su Gaza” Dopo il raid russo più massiccio dall’inizio della guerra in Ucraina, il presidente Usa annuncia colloqui con Mosca e rilancia sull’intesa in Medio Oriente. Avvisi a Seul e alle aziende straniere sugli impieghi illegali

All’indomani del più duro attacco russo contro l’Ucraina – oltre 800 tra droni e missili che hanno colpito anche il palazzo del governo a Kiev – Donald Trump prova a rilanciare la via del dialogo. “Non sono affatto contento di quello che sta succedendo, ma sono fiducioso che si troverà un accordo: dobbiamo farlo”, ha dichiarato il presidente americano a New York, annunciando colloqui con Vladimir Putin “nei prossimi giorni”.

Ottimismo anche sul fronte mediorientale: “Avremo un accordo a Gaza molto presto”, ha detto Trump, convinto che tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas “torneranno in Israele”, ricordando che si tratta di 20 persone e 38 salme.

Il presidente non ha escluso un viaggio in Corea del Sud, dopo le indiscrezioni su un possibile incontro con Xi Jinping a margine del vertice Apec di ottobre. Proprio dalla Corea del Sud è arrivata intanto una grana interna: il raid nella fabbrica Hyundai in Georgia con l’arresto di oltre 300 operai irregolari. Da Truth Social, Trump ha ammonito le aziende straniere a rispettare le leggi sull’immigrazione: “I vostri investimenti sono benvenuti, ma assumete legalmente i lavoratori e formate americani”.

Infine, una stoccata sulla sicurezza interna: “Chicago è un posto molto pericoloso e il governatore non si cura della criminalità. A Washington abbiamo risolto il problema in 12 giorni, valuterò come procedere nei prossimi due”.

