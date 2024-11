USA Trump prepara il suo ritorno: mercoledì colloquio alla Casa Bianca

Trump si prepara a guidare di nuovo l'America. Fissato l'incontro alla Casa Bianca con il presidente in carica Joe Biden: i due si vedranno nello Studio Ovale mercoledì alle ore 11 (le 17 nella penisola italiana). Nel frattempo, il tycoon si porta avanti su più fronti. Nelle scorse ore il colloquio con il presidente ucraino Zelensky per affrontare il dossier guerra.

Subito dopo lo scontro politico con il governatore della California, Gavin Newsom. Proprio Newsom sarà, secondo i pronostici, il candidato a correre per i 'Dem' alle prossime elezioni del 2028. Democratici che stanno già lavorando per ricostruire il consenso perso. Trump ha fatto il pieno di preferenze, superando quelle del 2016 e del 2020 e attestandosi a oltre 74 milioni 300mila voti a scrutinio ancora da completare. Mentre i mercati restano in attesa delle sue prossime mosse, la giustizia sospende il caso contro di lui per l'assalto a Capitol Hill in base alla prassi secondo cui un presidente in carica non può essere perseguito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: