Trump pronto a varare un decreto per vietare TikTok negli USA

Trump pronto a varare un decreto per vietare TikTok negli USA.

Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore varerà un decreto per vietare TikTok, la popolare app basata negli Usa ma di proprietà cinese. "TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti" ha detto parlando sull'Air Force One. Trump ha anche detto di essere fermamente contrario a un accordo per la cessione dell'app che coinvolga Microsoft e di avere respinto l'ipotesi.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: