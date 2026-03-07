TV LIVE ·
Trump pronto ad estendere gli attacchi in Iran

Aperto lo stretto di Hormuz, ma i prezzi dell'energia continuano a salire

di Giacomo Barducci
7 mar 2026

Trump continua a minacciare l'Iran. Nelle ultime dichiarazioni il Tycoon sostiene di voler allargare a nuovi bersagli gli attacchi sul paese del golfo nel settimo giorno di guerra. Lo scrive proprio lo stesso Trump su Truth, annunciando che Teheran sarà colpita “molto duramente”. "L'Iran non è più il bullo del Medio Oriente, è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni fino a quando non si arrenderà o più probabilmente crollerà completamente”, afferma.

Il regime intanto annuncia che lo stretto di Hormuz è aperto “e tutte le navi potranno attraversarlo” tranne quelle di Stati Uniti e di Israele, che “saranno prese di mira”. Salgono a 41 invece le vittime del blitz dell'Idf in Libano per ritrovare i resti dell'aviatore Ron Arad disperso dal 1986: tra i morti ci sarebbero anche 4 bambini.

Nonostante l'annuncio dell'apertura di Hormuz i prezzi di petrolio e gas continuano ad aumentare. Rialzo che colpisce anche i fertilizzanti con possibili effetti a catena nei prossimi mesi sulla produzione alimentare mondiale. Dall'area del Golfo Persico infatti, specie Qatar e Iran, viene ad esempio il 45% della produzione mondiale di urea derivata dal gas naturale. Il prezzo sui listini è salito di circa il 30% nei scorsi giorni, toccando un massimo di 600 dollari a tonnellata. Dall'inizio della crisi annuncia intanto il Ministro Tajani sono oltre 20.000 gli italiani rimpatriati.




