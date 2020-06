Trump: proteste sono "atto di terrorismo interno" e minaccia l'Insurrection Act

Situazione sempre più incandescente negli Stati Uniti. La Casa Bianca continua ad assere assediata dai manifestanti e blindata dai militari. Trump, in un discorso dal Rose Garden, definisce "atto di terrorismo interno" le proteste violente esplose in tutto il Paese dopo la morte di George Floyd. E minaccia di mobilitare l'esercito contro cittadini americani, invocando l'Insurrection Act del 1807 che dà a un presidente il potere di dispiegare militari all'interno del territorio degli Stati Uniti. “Il mio primo e più alto dovere come presidente è quello di difendere il nostro grande Paese e il popolo americano. Ho giurato di sostenere le leggi della nostra nazione ed è esattamente quello che farò”, recita il commento ad un video su Twitter. "Non possiamo permettere che le proteste pacifiche vengano manipolate da anarchici di professione e gruppi antifa", ha affermato.

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR