USA Trump provoca i media al gala dei corrispondenti e spunta il cappellino "2028" Il presidente scherza su un possibile terzo mandato, attacca la stampa e ribadisce la linea dura sull’Iran. Premiati i giornalisti del Wall Street Journal per l’inchiesta sui rapporti con Epstein.

Trump provoca i media al gala dei corrispondenti e spunta il cappellino "2028".

Donald Trump ha trasformato la cena di gala dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca in uno spettacolo politico, alternando battute, attacchi ai media e dichiarazioni di politica estera.

Il momento più sorprendente è arrivato alla fine dell'intervento, quando Trump ha indossato un cappellino rosso con la scritta "Trump 2028" e ha provocato la platea evocando un terzo mandato, vietato dalla Costituzione americana. "Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza", ha detto davanti a una sala diventata improvvisamente silenziosa. Poco dopo sono partite le note di "Y.M.C.A.", accompagnate dal suo consueto ballo.

La serata non è stata priva di tensioni. Un gruppo di giornalisti del Wall Street Journal ha ricevuto un premio per l'inchiesta sui rapporti tra Trump e Jeffrey Epstein, pubblicata nonostante la minaccia di una causa miliardaria da parte del presidente. Il tycoon ha reagito prima con un gesto teatrale, poi si è alzato per stringere la mano ai cronisti premiati.

Nel discorso Trump ha preso di mira Cnn, New York Times, Joe Biden, Gavin Newsom, Elizabeth Warren e Bruce Springsteen. Ha inoltre rievocato la cena del 2011 durante la quale Barack Obama lo aveva deriso, negando però che proprio quella serata lo avesse convinto a entrare in politica.

Sul fronte internazionale, il presidente ha confermato un prossimo incontro a Washington con Benjamin Netanyahu e ha sostenuto che l'Iran starebbe cercando un accordo. Ha tuttavia ribadito che Teheran "non avrà mai armi nucleari".

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