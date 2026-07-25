Trump provoca i media al gala dei corrispondenti e spunta il cappellino "2028"
Il presidente scherza su un possibile terzo mandato, attacca la stampa e ribadisce la linea dura sull’Iran. Premiati i giornalisti del Wall Street Journal per l’inchiesta sui rapporti con Epstein.
Donald Trump ha trasformato la cena di gala dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca in uno spettacolo politico, alternando battute, attacchi ai media e dichiarazioni di politica estera.
Il momento più sorprendente è arrivato alla fine dell'intervento, quando Trump ha indossato un cappellino rosso con la scritta "Trump 2028" e ha provocato la platea evocando un terzo mandato, vietato dalla Costituzione americana. "Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza", ha detto davanti a una sala diventata improvvisamente silenziosa. Poco dopo sono partite le note di "Y.M.C.A.", accompagnate dal suo consueto ballo.
La serata non è stata priva di tensioni. Un gruppo di giornalisti del Wall Street Journal ha ricevuto un premio per l'inchiesta sui rapporti tra Trump e Jeffrey Epstein, pubblicata nonostante la minaccia di una causa miliardaria da parte del presidente. Il tycoon ha reagito prima con un gesto teatrale, poi si è alzato per stringere la mano ai cronisti premiati.
Nel discorso Trump ha preso di mira Cnn, New York Times, Joe Biden, Gavin Newsom, Elizabeth Warren e Bruce Springsteen. Ha inoltre rievocato la cena del 2011 durante la quale Barack Obama lo aveva deriso, negando però che proprio quella serata lo avesse convinto a entrare in politica.
Sul fronte internazionale, il presidente ha confermato un prossimo incontro a Washington con Benjamin Netanyahu e ha sostenuto che l'Iran starebbe cercando un accordo. Ha tuttavia ribadito che Teheran "non avrà mai armi nucleari".
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