Trump - Putin, vertice in Alaska: "Grandi progressi ma nessun accordo su Kiev"

Summit definito “costruttivo” ma senza intese concrete. Trump annuncia contatti con Nato e Zelensky, mentre Putin invita il presidente Usa a Mosca e chiede che Kiev e Ue non ostacolino gli sforzi di pace.

16 ago 2025
La conferenza dei due presidenti al termine dell'incontro

È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in Ucraina. Un incontro definito "costruttivo" e "produttivo" da entrambi i presidenti ma senza alcun accordo raggiunto.

"Non c'è l'accordo fino a che c'è l'accordo", le parole di Trump che ha parlato di "pochissimi" problemi ancora irrisolti con la Russia. Parlando in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca auspicando che l'incontro apra la strada alla pace in Ucraina. Il presidente statunitense ha anche annunciato che chiamerà i vertici della Nato e Zelensky per riferire sull'incontro.

'Kiev e Unione Europea non ostacolino gli sforzi di pace', le parole del presidente russo. Al termine della conferenza stampa, senza domande dei giornalisti, i negoziati sono terminati con la partenza dei due leader da Anchorage. In un'intervista a Fox News a margine del summit, Trump ha detto che "presto" potrà essere il trilaterale con Putin e Zelenky. Al presidente ucraino ha consigliato di "trovare un accordo": "Ora spetta a Zelensky e agli europei", le sue parole.




