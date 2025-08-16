CRISI UCRAINA Trump - Putin, vertice in Alaska: "Grandi progressi ma nessun accordo su Kiev" Summit definito “costruttivo” ma senza intese concrete. Trump annuncia contatti con Nato e Zelensky, mentre Putin invita il presidente Usa a Mosca e chiede che Kiev e Ue non ostacolino gli sforzi di pace.

Trump - Putin, vertice in Alaska: "Grandi progressi ma nessun accordo su Kiev".

È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in Ucraina. Un incontro definito "costruttivo" e "produttivo" da entrambi i presidenti ma senza alcun accordo raggiunto.

"Non c'è l'accordo fino a che c'è l'accordo", le parole di Trump che ha parlato di "pochissimi" problemi ancora irrisolti con la Russia. Parlando in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca auspicando che l'incontro apra la strada alla pace in Ucraina. Il presidente statunitense ha anche annunciato che chiamerà i vertici della Nato e Zelensky per riferire sull'incontro.

'Kiev e Unione Europea non ostacolino gli sforzi di pace', le parole del presidente russo. Al termine della conferenza stampa, senza domande dei giornalisti, i negoziati sono terminati con la partenza dei due leader da Anchorage.

Donald Trump ha poi detto, in una telefonata con Volodymyr Zelensky e i leader della Nato, che Putin non vuole un cessate il fuoco ma preferisce un accordo globale per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive su X il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando una fonte presente alla chiamata. “Penso che un accordo di pace rapido sia meglio di un cessate il fuoco”, avrebbe detto lo stesso Trump, secondo la fonte, che ha definito la telefonata con il leader ucraino e quella con la Nato “non facile”.



