CORONAVIRUS Trump, riaprire presto anche a costo di più vite umane

Donald Trump sollecita la riapertura del Paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante. 'Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi 5 anni', dice. 'Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il Paese e dobbiamo aprirlo presto', incalza. Il tycoon conferma che la task force anti-coronavirus sarà sostituita forse da un gruppo diverso ma assicura che i superesperti Anthony Fauci e Deborah Birx continueranno a essere consultati. Intanto nel paese i morti sono più di 71mila morti, +130% in 24 ore. Oltre 1,2 milioni di casi.



