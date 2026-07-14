MEDIO ORIENTE Trump rilancia la guerra all'Iran: nuovi raid Usa, Teheran risponde Il presidente americano informa formalmente il Congresso della ripresa delle ostilità e annuncia altri attacchi. L'Iran rivendica raid contro obiettivi statunitensi e due petroliere nello Stretto di Hormuz

Trump rilancia la guerra all'Iran: nuovi raid Usa, Teheran risponde.

Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa delle ostilità, comunicando che l'azione militare statunitense è ricominciata il 7 luglio e sostenendo di aver agito per "proteggere gli americani e gli interessi degli Stati Uniti, sia in patria che all'estero". La comunicazione, prevista dal War Powers Act, apre un nuovo periodo entro il quale il presidente può proseguire le operazioni militari senza una specifica autorizzazione del Congresso.

Per la terza notte consecutiva, l'aviazione americana ha colpito obiettivi in Iran. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), i raid hanno preso di mira infrastrutture militari con l'obiettivo di ridurre la capacità offensiva iraniana. Prima dell'offensiva, Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero proseguiti e ha indicato come possibile futuro bersaglio anche Pickaxe Mountain, il complesso sotterraneo vicino a Natanz ritenuto collegato al programma nucleare iraniano.

Il presidente americano ha inoltre dichiarato che Washington assumerà il controllo della sicurezza dello Stretto di Hormuz, annunciando l'intenzione di imporre una tariffa del 20% sulle merci in transito. Una proposta che arriva mentre il traffico marittimo nella strategica via d'acqua risulta fortemente ridotto e alimenta le preoccupazioni per le conseguenze sull'approvvigionamento energetico mondiale.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere. La Guardia rivoluzionaria iraniana sostiene di aver colpito installazioni militari statunitensi in Bahrein e una base americana in Giordania, oltre ad aver lanciato missili contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello Stretto di Hormuz. Abu Dhabi ha confermato l'attacco alle due navi, riferendo la morte di un marinaio indiano e il ferimento di altri otto membri degli equipaggi, mentre gli Stati Uniti hanno smentito le notizie diffuse dai media iraniani sui presunti attacchi contro basi americane in Kuwait, definendole "bugie".

Sul fronte diplomatico resta aperto lo scontro anche sul memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse settimane. Trump lo ha definito "un test che gli iraniani hanno fallito", mentre Teheran minaccia di considerarlo decaduto se Washington continuerà a violarlo.

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