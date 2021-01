Trump, risoluzione dem alla Camera per l'impeachment "incitamento all'insurrezione"

I dem hanno presentato alla Camera l'articolo per l'impeachment di Trump “ha incitato all'insurrezione”

Twitter affonda dopo lo stop al suo profilo i dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l'assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo di imputazione è uno solo: incitamento all'insurrezione. Le quattro pagine del documento fanno riferimento alle sue false dichiarazioni di vittoria contro Joe Biden, alle sue pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l'esito del voto in quello Stato e il comizio in cui ha incoraggiato i suoi fan ad attaccare Capitol Hill. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio, al termine di una giornata che aveva visto i repubblicani bocciare il ricorso al 25esimo emendamento e la speaker della Camera Nancy Pelosi determinata ad estromettere Trump dalla Casa Bianca prima della cerimonia di insediamento di Biden, con tanto di ultimato a Pence "agisca in 24 ore”.





Resta alta l'allerta per possibili nuovi disordini, dopo la clamorosa irruzione a Capitol Hill di mercoledì scorso. Episodio condannato anche dalla stessa First Lady; Melania Trump si è detta “delusa e scoraggiata” da quanto accaduto. “Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione”, ha scritto in un testo pubblicato dalla Casa Bianca. Nel frattempo continua a fare discutere il “ban perpetuo”, al Presidente uscente degli Stati Uniti, deciso dai principali social network. Una decisione ritenuta dalla Cancelliera Merkel “problematica”. Critiche anche dalla Francia. “Ciò che mi sciocca – ha dichiarato il Ministro dell'Economia Le Maire - è che sia Twitter a decidere di chiudere” il profilo di Trump. “La regolamentazione dei colossi del web - ha avvertito - non può avvenire attraverso la stessa oligarchia digitale”. E non mancano ripercussioni di carattere economico Twitter affonda a Wall Street all'avvio delle contrattazioni. I titoli della società "che cinguetta" perdono il 10,12%. In calo anche Facebook, che cede il 3,30%.