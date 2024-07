USA Trump scampato a un attentato, montano le critiche al Secret Service Condanna dei leader mondiali. Per il Cremlino "era ovvio per tutti gli osservatori esterni che fosse in pericolo". "Breve e rispettosa" telefonata di Biden all'ex Presidente.

Nel video i momenti drammatici dell'attentato a Donald Trump rimasto miracolosamente solo ferito all'orecchio destro, mentre un supporter dell'ex presidente americano è stato colpito alla nuca ed è deceduto. Ucciso dai cecchini del Secret Service l'attentatore: si chiamava Thomas Matthew Crooks, di Bethel Park, il giovane giovane di venti anni che ha sparato a Trump, durante il comizio a Butler, in Pennsylvania, con un fucile semiautomatico AR 45.

Nella sua auto e nella sua abitazione rivenuto anche materiale esplosivo. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato l'attentatore era a meno di 150 metri dal palco. Poche ore dopo l'attentato e le cure mediche Donald Trump è stato visto scendere dal suo aereo in buone condizioni.

Mentre l'Fbi è al lavoro per ricostruire l'attentato e il movente montano le accuse di impreparazione e insufficiente protezione al Secret Service, da parte dell'entourage dell'ex presidente. "In questo momento – ha commentato Trump sui social - è più importante che mai rimanere uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere.

Non vedo l'ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin", ha aggiunto Trump alludendo alla convention dei repubblicani al via domani. Il presidente Biden ha chiamato Trump, in una telefonata che fonti informate definiscono "Breve e rispettosa".

Numerosi i leader mondiali che hanno condannato l'attentato. "Era ovvio per tutti gli osservatori esterni – secondo il Cremlino - che la vita di Trump fosse in pericolo".

