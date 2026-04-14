Trump senza freni: dopo il Papa, se la prende con Meloni

Il governo italiano sospende il rinnovo automatico del memorandum con Israele sulla cooperazione nel settore della difesa: la decisione è stata formalizzata dal ministro Crosetto in una lettera all'omologo israeliano Katz. Da Tel Aviv minimizzano: “L'accordo non ha mai avuto contenuti concreti”.

Da Papa Leone un nuovo appello alla pace in Medio Oriente e un monito: “Una democrazia senza legge morale – afferma – rischia di trasformarsi in tirannia”. Dichiarazioni che acquistano un peso, soprattutto dopo l'attacco frontale del presidente Usa Trump che lo aveva definito un debole e lo aveva invitato a limitarsi alle questioni morali, rifiutando poi di scusarsi e sottolineando: “Non capisce quello che sta succedendo in Iran”.

Un affronto che ha sconvolto il mondo cattolico e ha scatenato la reazione anche della presidente del Consiglio Meloni, che ha difeso il Pontefice. Ma ecco che Trump rilancia: “E' lei che è inaccettabile. Non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti. Pensavo avesse coraggio – conclude -, mi sbagliavo”. La politica italiana si schiera allora in difesa della premier Meloni, compresa la leader del Pd Schlein.

Insomma la comunicazione trumpiana accende polemiche e diventa uno show: il Tycoon posta e poi cancella un'immagine creata con l'AI che lo vedeva nei panni di Gesù. Lui si difende: “Ero un medico”. Già un anno fa postò una foto fake nei panni del Papa. L'ultima pensata è ordinare il McDonald's e far entrare per la prima volta una rider alla Casa Bianca, che rimane assieme a lui durante il punto stampa.

Sul fronte geopolitico, intanto, rimane la preoccupazione per lo stretto di Hormuz: quattro navi legate a Teheran hanno attraversato il passaggio dall’inizio del blocco imposto dagli Stati Uniti, che dovrebbero intercettare i carichi da e per l'Iran. Parigi annuncia per venerdì un summit dei Paesi non belligeranti per garantire la sicurezza di navigazione. Si lavora anche a una possibile ripresa dei colloqui Usa-Iran, con Islamabad pronta a ospitare un nuovo round negoziale.







