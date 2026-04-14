ESTERI Trump senza freni: dopo il Papa, se la prende con Meloni Intanto scatta il blocco Usa nello Stretto di Hormuz

Il governo italiano sospende il rinnovo automatico del memorandum con Israele sulla cooperazione nel settore della difesa: la decisione è stata formalizzata dal ministro Crosetto in una lettera all'omologo israeliano Katz. Da Tel Aviv minimizzano: “L'accordo non ha mai avuto contenuti concreti”.

Da Papa Leone un nuovo appello alla pace in Medio Oriente e un monito: “Una democrazia senza legge morale – afferma – rischia di trasformarsi in tirannia”. Dichiarazioni che acquistano un peso, soprattutto dopo l'attacco frontale del presidente Usa Trump che lo aveva definito un debole e lo aveva invitato a limitarsi alle questioni morali, rifiutando poi di scusarsi e sottolineando: “Non capisce quello che sta succedendo in Iran”.

Un affronto che ha sconvolto il mondo cattolico e ha scatenato la reazione anche della presidente del Consiglio Meloni, che ha difeso il Pontefice. Ma ecco che Trump rilancia: “E' lei che è inaccettabile. Non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti. Pensavo avesse coraggio – conclude -, mi sbagliavo”. La politica italiana si schiera allora in difesa della premier Meloni, compresa la leader del Pd Schlein.

Insomma la comunicazione trumpiana accende polemiche e diventa uno show: il Tycoon posta e poi cancella un'immagine creata con l'AI che lo vedeva nei panni di Gesù. Lui si difende: “Ero un medico”. Già un anno fa postò una foto fake nei panni del Papa. L'ultima pensata è ordinare il McDonald's e far entrare per la prima volta una rider alla Casa Bianca, che rimane assieme a lui durante il punto stampa.

Sul fronte geopolitico, intanto, rimane la preoccupazione per lo stretto di Hormuz: quattro navi legate a Teheran hanno attraversato il passaggio dall’inizio del blocco imposto dagli Stati Uniti, che dovrebbero intercettare i carichi da e per l'Iran. Parigi annuncia per venerdì un summit dei Paesi non belligeranti per garantire la sicurezza di navigazione. Si lavora anche a una possibile ripresa dei colloqui Usa-Iran, con Islamabad pronta a ospitare un nuovo round negoziale.

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