Trump sferra un potente attacco contro l'Isis in Nigeria. Domenica incontrerà Zelensky a Mar-a-Lago

"Feccia terroristica che ha preso di mira e ucciso brutalmente cristiani innocenti, li avevo avvertiti”, il presidente Usa Donald Trump annuncia nella notte un "attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale". Fornite dallo stesso governo nigeriano agli Stati Uniti coordinate di intelligence sui jihadisti prima dei raid.

Sul fronte ucraino, domenica Trump incontrerà Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. L'ultimo round di negoziati Usa - Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. 'Discuteremo di questi documenti e delle garanzie di sicurezza', spiega Zelensky. Kiev annuncia inoltre che tre Paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia) e la Turchia si sono detti 'pronti ad inviare truppe in Ucraina dopo la fine della guerra'. Mentre la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che la “Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con i Paesi Nato, ma - ha aggiunto - "dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti".

Dunque, si tratta e si combatte. Il conflitto non conosce tregua per il quarto Natale di fila. Raid russi su Kherson, esplosioni a Kharkiv, con morti e feriti.

Intanto, Papa Leone XIV nell'Angelus di Santo Stefano, torna a parlare di pace e incita a non farsi vincere dall'indifferenza. “Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. mai cristiano non hanno nemici, ma fratelli e sorelle". E nel ricordo del primo martire: “Nel ricordo di Santo Stefano primo martire, invochiamo la sua intercessione perché renda forte la nostra fede e sostenga le comunità che maggiormente soffrono per la loro testimonianza cristiana. Il suo esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo e la pace”.

Nel video estratti dall'Angelus del Papa.