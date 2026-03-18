STATI UNITI

Trump sospende il Jones Act: via libera a navi straniere per frenare il caro energia

Deroga di 60 giorni alla storica legge marittima Usa per facilitare il trasporto di petrolio e gas durante la crisi con l’Iran.

Trump sospende il Jones Act: via libera a navi straniere per frenare il caro energia.

L’amministrazione Trump ha annunciato una sospensione temporanea del Jones Act, storica legge del 1920 che limita il trasporto marittimo interno a navi americane. La deroga, valida per 60 giorni, consentirà anche a imbarcazioni straniere di trasportare petrolio, gas e altre risorse tra i porti degli Stati Uniti.

La misura, spiegata dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, punta a contenere l’aumento dei prezzi energetici legato alla guerra con l’Iran e a evitare interruzioni nelle forniture strategiche. Secondo Washington, la decisione garantirà maggiore flessibilità logistica e sosterrà le operazioni militari, assicurando la continuità delle catene di approvvigionamento.

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