Trump sospende il Jones Act: via libera a navi straniere per frenare il caro energia
Deroga di 60 giorni alla storica legge marittima Usa per facilitare il trasporto di petrolio e gas durante la crisi con l’Iran.
L’amministrazione Trump ha annunciato una sospensione temporanea del Jones Act, storica legge del 1920 che limita il trasporto marittimo interno a navi americane. La deroga, valida per 60 giorni, consentirà anche a imbarcazioni straniere di trasportare petrolio, gas e altre risorse tra i porti degli Stati Uniti.
La misura, spiegata dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, punta a contenere l’aumento dei prezzi energetici legato alla guerra con l’Iran e a evitare interruzioni nelle forniture strategiche. Secondo Washington, la decisione garantirà maggiore flessibilità logistica e sosterrà le operazioni militari, assicurando la continuità delle catene di approvvigionamento.
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