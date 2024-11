ELEZIONI USA Trump stravince: "Nuova età dell'oro. Fermerò le guerre" L'Ue cerca di serrare i ranghi davanti alla vittoria del tycoon

Trump stravince: "Nuova età dell'oro. Fermerò le guerre".

Donald Trump stravince le presidenziali Usa, con oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. Il tycoon promette "una nuova età dell'oro" e che fermerà le guerre. Il procuratore speciale Smith tratta la fine dei processi contro di lui. Musk carta vincente per Trump: avrà un ruolo chiave del nuovo governo e promette di impegnarsi anche per le elezioni future. "Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta", commenta la Harris. Biden la elogia, invita il presidente eletto alla Casa Bianca e oggi parlerà al Paese. Wall Street sale del 3,57%. Tesla vola. Bene dollaro e bitcoin. Oggi riunione della Fed.

L'Ue cerca di serrare i ranghi davanti alla vittoria di Trump. Macron e Scholz richiamano a una maggiore unità. Ma Le Pen vede aprirsi la "nuova era". Festeggiano i sovranisti, a cominciare da Orban. Meloni si congratula col presidente Usa eletto. Oggi vertice del Consiglio europeo a Budapest. Zelensky chiede che Washington continui a sostenere Kiev "per una pace giusta". Netanyahu esulta e vede in arrivo una "forte ripresa" del legame con gli Usa. Xi auspica che Pechino e Washington vadano "d'accordo nella nuova era".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: