Trump sulla guerra: “Faremo un accordo di pace”

Mosca attacca l'Europa sull'Ucraina. I Paesi Ue, sostiene il Cremlino, incitano Kiev a continuare il conflitto per sabotare i cambiamenti negli equilibri politici evidenti nel voto all'Onu. I peacekeeper europei, aggiunge il ministro degli Esteri Lavrov, per noi non sono un'opzione. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa annuncia un Consiglio straordinario il 6 marzo dove si deciderà sul sostegno all'Ucraina e sul rafforzamento della difesa europea.

È pronta intanto la versione definitiva dell'accordo Ucraina-Usa sulle terre rare: prevede un fondo di investimento per la ricostruzione gestito e riempito con gli Usa, direttamente collegato alle garanzie di sicurezza per Kiev. Il successo dell'intesa quindi ora dipende dai colloqui con Trump, avverte Zelensky. Il presidente americano però è sicuro: "Faremo un accordo con la Russia e l'Ucraina per metter fine all'uccisione di giovani soldati”.

Il tycoon al centro delle polemiche per il video, postato sul suo social Truth, sul futuro di Gaza generato con l'IA: “Sono uno dei suoi maggiori fan – scrive un utente - ma questo video è orribile e di cattivo gusto”.