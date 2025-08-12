DIPLOMAZIA AL LAVORO Trump sulle trattative di pace Russia-Ucraina: "Verso lo scambio di territori"

Trump detta le sue regole sulle trattative di pace per l'Ucraina: “In Alaska mi vedrò soltanto con Putin”. Il presidente Usa – mentre schiera la Guardia Nazionale nelle strade di Washington contro “crimine e squallore” - anticipa i contenuti dell’atteso vertice di Ferragosto, precisando che dopo riferirà a Zelensky e ai leader europei: “Penso che si vada verso lo scambio di territori”. Le aree rivendicate da Mosca sono ricche di gas, metalli e grano.

L'ipotesi allarma l'Ue: in una dichiarazione congiunta dei 27, dalla quale si è sfilata l'Ungheria, si ribadisce che la pace deve rispettare indipendenza, sovranità, integrità territoriale e confini internazionali, e che il percorso non può essere deciso senza l’Ucraina. Bruxelles però non parte prevenuta: sarebbe prematuro giudicare già da ora – dice – l'esito del vertice Putin-Trump e invita a evitare speculazioni. I ministri degli Esteri europei invocano “unità transatlantica” nel sostegno a Kiev. In una telefonata con Trump, la presidente del Consiglio Meloni esprime l’impegno dell’Italia a entrare nel negoziato per evitare che dall’Alaska emerga un’offerta di resa.

Domani una call organizzata dal cancelliere tedesco Merz con Trump, Zelensky e i leader Ue per definire le linee comuni. Kiev denuncia che l’esercito russo si prepara a nuove offensive e ringrazia i leader europei per il sostegno, chiedendo posizioni ferme per non consentire a Mosca di “ingannare il mondo ancora una volta”. Il presidente Usa intanto in un “incontro di prova” - così lo definisce – cerca di valutare le idee di Putin. Anche se irritato con Kiev per le condizioni poste a un eventuale accordo, propone un futuro colloquio diretto tra il presidente russo e quello ucraino, finora respinto dal Cremlino.

