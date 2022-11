USA Trump, tenetevi pronti, molto probabilmente mi ricandido Il tycoon torna a ventilare il suo ritorno in un comizio in Iowa

Trump, tenetevi pronti, molto probabilmente mi ricandido.

"Molto presto. Tenetevi pronti. Per rendere il nostro Paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo", così Donald Trump ha ventilato ancora l'ipotesi sempre più concreta di una sua ricandidatura davanti ai suoi fan, in un comizio in Iowa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: