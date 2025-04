Trump: "Vicini a un accordo fra Russia e Ucraina". Il presidente degli USA incontra Zelensky a Roma

Mentre si moltiplicano i segnali di una possibile svolta nei negoziati tra Russia e Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma insieme alla First Lady Olena Zelenska per partecipare ai funerali di Papa Francesco.

Nonostante i dubbi espressi alla vigilia, il leader ucraino ha preso parte alla cerimonia solenne in Piazza San Pietro, alla quale hanno partecipato 160 delegazioni ufficiali da tutto il mondo, con il presidente argentino Javier Milei collocato in posizione d'onore. In occasione della visita, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'incontro, confermato dal portavoce della presidenza ucraina, si inserisce in un momento cruciale per i tentativi diplomatici.

Appena atterrato a Roma, Trump ha infatti scritto su Truth Social: "Una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina. Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per 'concluderlo'. La maggior parte dei punti principali è stata concordata. Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!".

Oltre al vertice con Zelensky, Donald Trump e la moglie Melania hanno reso omaggio a Papa Francesco, soffermandosi in preghiera davanti alla bara nella Basilica di San Pietro. Nel frattempo, la presenza di Zelensky è stata salutata da un lungo applauso della folla riunita in piazza, un gesto che ha sottolineato il forte sostegno internazionale al popolo ucraino in questo momento delicato.

