Circola online un video, pubblicato anche da Nexta, che mostra come in molti sul prato di Butler, dove era da poco cominciato il comizio di Donald Trump, avessero notato un uomo che era salito su un tetto con il fucile e strisciasse come a mettersi in posizione. Il video mostra persone che indicano il tetto e guardano in direzione di Thomas Crooks che avanza sul tetto armato.