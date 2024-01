Trump vince anche in New Hampshire, primarie praticamente finite

Con l'82% delle schede scrutinate nelle primarie presidenziali repubblicane nel New Hampshire, Donald Trump guida con uno scarto a due cifre: 54,6% contro il 43,5% di Nikki Haley. Vantaggio considerato non rimontabile. L'ex presidente Usa, dopo aver stravinto la settimana scorsa in Iowa, sarà quindi con ogni probabilità nuovamente candidato alle elezioni presidenziali di novembre, dopo il 2016 e il 2020. Il calendario delle primarie proseguirà fino a primavera inoltrata, ma il risultato in New Hampshire conferma che Donald Trump non ha rivali che possano contendergli seriamente la maggioranza dei consensi nel Partito Repubblicano.

Nulla impedisce a Nikki Haley di restare in corsa anche nei prossimi stati, ma continuare la campagna elettorale è costoso ed è difficile trovare donazioni e finanziamenti per una candidatura perdente stato dopo stato. Tra due settimane si vota in Nevada, dove Haley non si è nemmeno candidata, e poi nel suo stato di casa, il South Carolina, dove Trump ha addirittura quaranta punti di vantaggio.