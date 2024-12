Trump: "Voglio incontrare Putin per fermare la guerra in Ucraina" Annuncia che punta a uscire dall'Oms nei primi giorni del suo mandato.

Trump: "Voglio incontrare Putin per fermare la guerra in Ucraina".

Donald Trump ha dichiarato di voler incontrare Vladimir Putin all'inizio della sua presidenza per porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina. Durante un evento a Phoenix, ha ribadito l'intenzione di avviare immediati colloqui con il leader russo. Parallelamente, il team di transizione di Trump sta spingendo per far uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per gli esperti questo avrebbe un impatto "catastrofico" sulla salute globale perché eliminerebbe la principale fonte di finanziamenti dell'Oms danneggiando la sua capacità di rispondere alle crisi di sanità pubblica come la pandemia di coronavirus.

Intanto, in Europa, il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto da Putin per discutere del transito del gas russo, interrotto dall'Ucraina. Kiev ha confermato che non rinnoverà l'accordo di transito con Mosca, suscitando preoccupazione in Slovacchia e Ungheria, fortemente dipendenti dal gas russo. Fico, critico verso l'Ucraina, ha adottato una linea simile a quella di Viktor Orban e ha interrotto gli aiuti a Kiev.

Sul fronte militare, Putin ha promesso una risposta decisa al raid ucraino su Kazan e continua a spingere per avanzamenti territoriali, nonostante le difficoltà incontrate dall'esercito russo. I combattimenti si concentrano su Kharkiv, Donetsk e Kherson, mentre Mosca utilizza strategie sempre più disperate, come l'impiego di quad per superare le difese ucraine.

La situazione resta complessa, con le forze russe impegnate in dure battaglie per mantenere il controllo di aree strategiche.

