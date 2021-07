Tunisia: il presidente sospende il parlamento per 30 giorni

Il presidente della Repubblica tunisino Saied annuncia la sospensione per 30 giorni del Parlamento e il licenziamento del premier Mechichi, dopo le proteste popolari contro il sistema politico. Ma precisa che "non si tratta di un colpo di Stato". L'esercito ha impedito anche al presidente dell'Assemblea Rached Ghannouchi di entrare in Parlamento. Saied, che è stato accolto nella notte dalla folla esultante, ricorda di aver agito "in nome dell'articolo 80 della Costituzione".

Sempre in base alle disposizioni del presidente, le forze dell'ordine tunisine hanno chiuso stamattina la sede locale di Al Jazeera. Ai giornalisti e impiegati della tv qatariota è stato intimato di abbandonare gli uffici. Poco prima Al Jazeera sulla propria pagina Facebook, basandosi su "fonti tunisine ben informate", aveva scritto che il premier Mechichi non si trova agli arresti ma a casa sua e che ha intenzione di riunire ugualmente il Consiglio dei ministri.