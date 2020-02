Turchia: aereo esce di pista e si spezza in due, ci sono feriti

Nel pomeriggio di mercoledì, un aereo della compagnia turca Pegasus Airlines è uscito di pista in fase di atterraggio nell'aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, in Turchia. Gravi conseguenza per il velivolo, proveniente da Smirne, che si è spezzato in due. Non c'è nessuna vittima ma ci contano tanti feriti - 120 di cui un paio in gravi condizioni - tra le 183 persone a bordo (177 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio), come precisato dal ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Tutti i voli in arrivo all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul. La procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.