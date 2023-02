Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato alle 12:04 (le 10:04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia già colpite dal sisma del 6 febbraio. Lo rende noto l'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu, facendo sapere che l'epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico. Alcuni edifici sono crollati e le squadre di soccorso si sono recate sul posto.