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Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano un patto di mutua difesa

Il patto prevede che un attacco armato contro uno dei firmatari venga considerato un attacco contro tutti. Dall'Iran reazioni critiche

8 ago 2026
Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano un patto di mutua difesa

Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono una nuova alleanza militare nel pieno delle tensioni che attraversano il Medio Oriente. I tre Paesi hanno firmato ieri un accordo di mutua difesa che prevede che un attacco armato contro uno dei firmatari venga considerato un attacco contro tutti.

A sottoscrivere l’intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif. L’accordo rafforza la cooperazione militare tra tre delle principali potenze del mondo musulmano e potrebbe modificare gli equilibri di sicurezza nella regione. Il patto arriva infatti in una fase di forte instabilità, segnata dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dalle crescenti preoccupazioni dell’Arabia Saudita per possibili attacchi contro il proprio territorio e le infrastrutture strategiche.

Il Pakistan è inoltre una potenza nucleare, elemento che conferisce all’accordo un particolare peso strategico. Islamabad e Riad avevano già sottoscritto nel settembre del 2025 un accordo bilaterale di mutua difesa, mentre Ankara ha sviluppato negli ultimi anni una crescente cooperazione con entrambi i Paesi.

Dall'Iran è arrivata una prima reazione critica. Un parlamentare iraniano ha definito l’intesa un “accordo di carta”, mettendo in dubbio che possa garantire maggiore sicurezza all’Arabia Saudita. 




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