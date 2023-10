ESTERI Turchia: attentato kamikaze esploso ad Ankara, rivendicato dal Pkk "È un avvertimento - si legge in un comunicato - contro il massacro e le pressioni fasciste sul popolo del Kurdistan"

Un kamikaze è morto dopo essersi fatto esplodere nei pressi del ministero dell'Interno nella capitale turca Ankara. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, aggiungendo che un altro "terrorista" coinvolto nell'attacco, questa mattina alle 9.30 ora locale, è stato ucciso. I media turchi hanno diffuso la fotografia di un lanciarazzi a terra nella zona dove si è verificata l'esplosione, nei pressi delle sedi di altri ministeri e anche del Parlamento turco che oggi ha in programma di riaprire dopo la pausa estiva. In precedenza sono stati sentiti colpi di pistola, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. L'attacco sarebbe stato tentato da un veicolo commerciale grigio ma sarebbe stato sventato.

Un video delle telecamere di sicurezza nell'area, diffuso dai media turchi, mostra un uomo, probabilmente armato, uscire di corsa da un'auto arrivata presso l'entrata del ministero. Quando la persona si trova all'ingresso si verifica l'esplosione. Nel video, pare che un'altra persona, uscita dalla stessa auto, punti un arma contro l'entrata poco prima dell'esplosione ma la dinamica dell'attacco resta ancora da chiarire ufficialmente mentre è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto.

Nel pomeriggio è poi giunta la rivendicazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo il comunicato, firmato "Battaglione degli immortali", l'attacco è un avvertimento "contro il massacro e le pressioni fasciste sul popolo del Kurdistan" ed è stato eseguito volutamente nel giorno in cui il Parlamento turco ha aperto dopo la pausa estiva. "Se il regime fascista dell'Akp - il partito di governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan - continuerà a commettere questi crimini, le azioni legittime della giustizia rivoluzionaria continueranno", aggiunte il comunicato.

