ELEZIONI Turchia: Erdoğan al ballottaggio, si vota il 28 maggio

La Turchia in bilico dopo 20 anni di Recep Tayyip Erdoğan al potere: il presidente turco in carica costretto a un ballottaggio, previsto per il 28 maggio, contro l'avversario socialdemocratico Kemal Kılıçdaroğlu. Il capo dello Stato sotto il 50% mentre lo sfidante è al 44,96% delle preferenze e si dice sicuro della vittoria. In risalto l'affluenza altissima alle urne: i turchi sono andati in massa a votare con sfiorando il 90% degli aventi diritto.

Al momento la coalizione dei partiti che ha sostenuto il presidente Erdoğan alle elezioni avrebbe raggiunto la maggioranza dei deputati in parlamento. Intanto la borsa di Istanbul cede il 6,6%, mentre la lira turca è in calo sull'euro e sul dollaro.

In attesa del comunicato preliminare dell'Assemblea Parlamentare OSCE, in uscita nel pomeriggio, le considerazioni del Consigliere Paolo Rondelli impegnato ad Ankara come osservatore internazionale.

Nel video il Consigliere Paolo Rondelli, Delegazione San Marino presso OSCE PA.

