ELEZIONI Turchia: Erdogan battuto alle amministrative, l'opposizione vince anche a Istanbul e Ankara

'È un momento cruciale per Istanbul ma anche per la democrazia nel Paese. Celebriamo la nostra vittoria e mandiamo un messaggio al mondo: è finito il declino della democrazia', ha detto il sindaco di Istanbul Imamoglu, che ha sconfitto il candidato del presidente Erdogan, con oltre il 51% dei consensi. Il Chp, la maggiore forza di opposizione, ha vinto anche ad Ankara e nelle maggiori città. Il risultato, ha aggiunto, 'testimonia la resilienza dei valori democratici contro l'autoritarismo'. I sostenitori del Chp hanno festeggiato nella notte con musica, fuochi d'artificio e sventolando bandiere turche. Felice per i risultati il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk: 'Gli elettori secolari, democratici e pro europei della Turchia hanno passato una buona notte. È una reazione alla pessima gestione dell'economia e alla crescente povertà della popolazione', ha detto lo scrittore turco all'ANSA.





