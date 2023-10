Turchia: kamikaze esploso vicino al ministero dell'Interno ad Ankara

Un kamikaze è morto dopo essersi fatto esplodere nei pressi del ministero dell'Interno nella capitale turca Ankara. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, aggiungendo che un altro "terrorista" coinvolto nell'attacco, questa mattina alle 9.30 ora locale, è stato ucciso. I media turchi hanno diffuso la fotografia di un lanciarazzi a terra nella zona dove si è verificata l'esplosione, nei pressi delle sedi di altri ministeri e anche del Parlamento turco che oggi ha in programma di riaprire dopo la pausa estiva. In precedenza sono stati sentiti colpi di pistola, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. L'attacco sarebbe stato tentato da un veicolo commerciale grigio ma sarebbe stato sventato.