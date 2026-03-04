Turchia, Nato intercetta missile iraniano nel Mediterraneo orientale

Il fronte del conflitto in Iran continua ad allargarsi: le unità di difesa della Nato hanno intercettato un missile iraniano nello spazio aereo turco nel Mediterraneo orientale, forse diretto a una base di Cipro. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha escluso che possa scattare l’articolo 5 Nato, ma ha aggiunto che la situazione dovrà essere studiata meglio.



Al largo dello Sri Lanka invece un sottomarino statunitense ha affondato con un siluro una nave da guerra di Teheran: sarebbero almeno 87 le vittime i cui corpi sono stati recuperati. Si tratta del primo attacco americano di questo genere dalla Seconda Guerra Mondiale. In Iran, rinviati i funerali, che erano previsti per questa sera mercoledì, dell’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, a causa degli attacchi che anche oggi hanno colpito Teheran. Il nome del successore dell’Ayatollah verrà annunciato al massimo la prossima settimana, fa sapere un diplomatico iraniano: la figura scelta sarebbe il figlio di Khamenei, il 56enne Mojtaba.



Passi avanti intanto per il ritorno in patria dei cittadini sammarinesi bloccati a Dubai (Emirati Arabi Uniti) a causa della guerra in Medio Oriente. Grazie al lavoro della Segreteria e del Dipartimento Esteri, è stato organizzato un trasferimento dei connazionali per domani, giovedì, via terra da Dubai verso l'Oman: un primo spostamento verso un Paese in migliori condizioni di sicurezza, da cui prendere l’aereo per tornare a casa nei prossimi giorni. La possibilità di questo trasferimento è stata comunicata a tutti i connazionali interessati, e in tanti hanno già aderito.



Il viaggio verso l'Oman sarà domani alle 8:30 del mattino e, anche a causa del congestionamento del traffico nei Paesi coinvolti, durerà circa 12 ore. Rientreranno invece autonomamente in patria le due cittadine sammarinesi che si trovano in Qatar, che si stanno trasferendo verso l'Arabia Saudita e da lì torneranno sul Titano.









